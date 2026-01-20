متحدث الوزراء: متابعة تسليم مشروعات حياة كريمة واستعدادات للمرحلة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 03:30 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل مستمر توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتسليمها لصالح خدمة الأهالي في القرى المستهدفة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى شملت تنفيذ نحو 27300 مشروع في نطاق 1477 قرية داخل 20 محافظة حيث تم الانتهاء فعليا من نحو 22000 مشروع منها.

متابعة التسليمات في المرحلة الأولى

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن عدد المشروعات التي تم استلامها حتى الآن بلغ نحو 16800 مشروع بينما يجري العمل على استلام باقي المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل خلال الفترة الحالية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ناقش سرعة إنهاء ما تبقى من مشروعات المرحلة الأولى إلى جانب تسريع إجراءات تسليم المشروعات المنفذة على أرض الواقع.

الاستعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة

أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة ستشمل 1667 قرية بإجمالي نحو 14500 مشروع في 20 محافظة وتشمل مختلف الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والمدارس والطرق.

وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة استفادت من خبرات المرحلة الأولى في مواجهة التحديات وتسريع وتيرة التنفيذ مع تكثيف الإشراف والمتابعة الدقيقة من الجهات المعنية داخل المحافظات.

الإطار الزمني والمخصصات المالية

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل الاستعدادات والتخطيط للمرحلة الثانية بالتنسيق مع الجهات الاستشارية لتحديد طبيعة المشروعات وحجم المخصصات المالية المطلوبة.

وشدد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن مبادرة حياة كريمة تحظى بأولوية قصوى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا توافر التمويل اللازم للمشروعات فور الانتهاء من الدراسات وتحديد الميزانيات والإطار الزمني للتنفيذ مع العمل على إنجازها بوتيرة أسرع من المرحلة الأولى.