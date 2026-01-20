قبول استئناف أحمد حسام ميدو وإلغاء حكم حبسه شهرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 03:30 مساءً - قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا، وإلغاء حكم الحبس شهر وتغريمه 20 ألف جنيه.

كانت كشفت محكمة القاهرة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بحبس اللاعب السابق أحمد حسام ميدو شهرًا واحدًا، بعد إدانته بتهمة سبّ وقذف الحكم محمود البنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المحكمة أوضحت في حيثياتها أن ما كتبه ميدو تجاوز حدود النقد الرياضي المباح، وتحول إلى تشهير صريح يمس سمعة شخص وكرامته، مشيرةً إلى أن النقد المشروع يجب أن يقتصر على مناقشة القرار أو الأداء، لا الإساءة إلى صاحبه.

وأكدت المحكمة أن شهرة المتهم واتساع جمهوره جعلا من منشوراته أثرًا مضاعفًا في التشهير والإساءة، معتبرةً أن ما ارتكبه يمثل خروجًا عن إطار حرية التعبير المكفولة بالقانون، واعتداءً على قدسية العدالة الرياضية التي تقوم على احترام الجميع داخل المنظومة

محامي ميدو يتقدم بالاستئناف على حكم حبسه

وكان تقدم محامي اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، بالاستئناف على حكم حبسه شهرا بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا، كما دفع محامي ميدو المقالة المالية بإيقاف حكم حبسه لحين نظر الاستئناف.

الاقتصادية تعاقب ميدو بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة أحمد حسام ميدو بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا، بالحبس شهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، وأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 20 ألف جنيه.

وكانت قررت نيابة شرق القاهرة، إحالة أحمد حسام ميدو للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان الحكم محمود البنا تقدم ببلاغ الى النيابة العامة، يتهم فيه أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بسبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعى عقب مباراة أدارها البنا تحكيميا كانت بين الأهلى وبيراميد ، حيث أشار ميدو بمجاملة الحكم محمود البنا لفريق الأهلى وكتب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى مما اعتبره البنا سبا وقذفا.