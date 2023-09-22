انت الان تتابع خبر ترحيل صحافيين فرنسيين من المغرب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بيتاس، خلال مؤتمر صحافي الخميس أن السلطات المغربية رحّلت صحافيين فرنسيين بسبب عدم توفرهما على إذن رسمي لتغطية أحداث زلزال الحوز.

وأكد المسؤول المغربي أن ما لا يقل عن 312 صحافي أجنبي يمثلون 90 منبرا إعلاميا غطوا كارثة الزلزال، منهم 78 من جنسية فرنسية، وهذا يفيد، حسب قوله، على أن "المغرب بلد شفّاف وحريص على ضمان الحريات، ويأبى إلاّ أن يمارس الصحافيون مهمتهم في حرية مطلقة".