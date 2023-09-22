انت الأن تتابع خبر سبعة جرحى برصاص الاحتلال في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتدت قوات الاحتلال الجمعة على مئات المتظاهرين في عدة مناطق من قطاع غزة، اسفر عن اصابة سبعة مواطنين بجراح.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في تصريح صحفي، إنه أصيب 7 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

كما طال طيران الاحتلال مرصد للمقاومة شرق مخيم ملكة شرق غزة

وتستمر قوات الاحتلال بتنفيذ العديد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين في مختلف المدن والقرى، من خلال الاقتحامات المتكررة والاعتقالات وإغلاق الطرق، واستباحة منازل الفلسطينيين، في حين تتعالى أصوات المطالبات الدولية بكبح جماحها حيال تصرفاتها وسلوكياتها.