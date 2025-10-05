الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث لشبكة "سي.إن.إن،" إنه سيتخذ إجراءات حاسمة ضد حركة حماس، متوعداً بـ"قضاء كامل" عليها إذا قررت البقاء في السلطة.

ترامب: نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة

وأكد ترامب: "سأعرف قريباً ما إذا كانت حماس جادة" مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "على استعداد لإنهاء القصف في غزة".

وكشف موقع أكسيوس الأميركي عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب رد حماس ليلة السبت على الخطة الأميركية.

وجاء في التفاصيل التي نشرها موقع أكسيوس أن ترامب هاتف نتنياهو لمناقشة ما اعتبره "خبراً ساراً" لكن نتنياهو كان له رأي مختلف،عندما أخبر ترامب أن هذا ليس شيئاً يستحق الاحتفال، وأن لا معنى له" مما دفع ترامب للرد بغضب: "لا أعلم لماذا تكون سلبياً بهذا الشكل اللعين دائماً، هذا إنجاز تقبّله".

وكان ترامب قد قال إنّ إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، الذي تم إطلاع حماس وإسرائيل عليه، بعد مفاوضات، مشيرا إلى أنه "عندما تؤكد حماس ذلك، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورًا، وسيبدأ تبادل الأسرى والمفقودين، وسنهيئ الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب".