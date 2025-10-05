الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2025، لتحديد العُطل التي يستفيد منها العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، وتعديلاته.

تعديل العُطل الرسمية في سوريا

وأضاف المرسوم إلى الأعياد «عيد التحرير» الذي سقط فيه نظام الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، و«ذكرى انطلاق الثورة السورية» في الـ18 من مارس (آذار) من كل عام.



في المقابل، ألغى المرسوم الجديد، 4 مناسبات كانت تعدّ عُطلاً رسمية وهي «ثورة الثامن من آذار»، و«عيد المعلم»، و«حرب تشرين»، و«عيد الشهداء».



وشملت القائمة أعياداً دينية ووطنية، من بينها: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد رأس السنة الهجرية، وعيد الميلاد، وعيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية والغربية، وعيد الجلاء، وعيد العمال.



ونوه المرسوم إلى أن الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها الاستمرار في العمل خلال الأعياد يمكن أن تُستثنى من الالتزام بها، مع السماح بتحديد تواريخ بعض الأعياد الدينية المتغيرة لاحقاً ببلاغات رسمية.



كما ألغى المرسوم الجديد العمل بالمرسوم رقم 474 لعام 2004، وكل ما يخالف مضمونه، على أن يُنشر ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذه.



وعلقت بعض المواقع الإعلامية على اعتماد يوم الثورة السورية عطلةً رسميةً للمرة الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد، بأنه تأكيد رمزي على أهمية الثامن عشر من مارس 2011، اليوم الذي انطلقت فيه أولى شرارات الحراك الشعبي من درعا (جنوب سوريا)، والذي مثّل نقطة تحوّل مفصلية في التاريخ السوري المعاصر.



قائمة الأعياد الرسمية المعتمدة بحسب المرسوم الجديد

عيد الفطر السعيد: 3 أيام.



عيد الأضحى المبارك: 4 أيام.



عيد رأس السنة الهجرية: يوم واحد.



عيد المولد النبوي الشريف: يوم واحد.



عيد رأس السنة الميلادية (في الأول من يناير / كانون الثاني): يوم واحد.



عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية (في الخامس والعشرين من ديسمبر): يوم واحد.



عيد الأم (في الحادي والعشرين من مارس): يوم واحد.



عيد الجلاء (في السابع عشر من أبريل / نيسان): يوم واحد.



عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية: يوم واحد.



عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية: يوم واحد.



عيد العمال (في الأول من مايو / أيار): يوم واحد.



عيد التحرير (في الثامن من ديسمبر): يوم واحد.



عيد الثورة السورية (في الثامن عشر من مارس): يوم واحد.