انت الأن تتابع خبر الصحة العالمية تعلن اعتماد لقاح جديد .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أنها أعطت "الضوء الأخضر لاستخدام لقاح جديد للأطفال ضد الملاريا"، وهو المرض الذي يودي بحياة مئات الآلاف كل عام.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي: "كوني باحثًا في الملاريا، كنت أحلم باليوم الذي سنحصل فيه على لقاح آمن وفعال ضد الملاريا. والآن أصبح لدينا اثنان".

وأضاف: "يسعدني أن أعلن أن منظمة الصحة العالمية توصي بلقاح ثان هو R21/Matrix-M للوقاية من الملاريا، لدى الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالمرض".