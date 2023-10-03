انت الأن تتابع خبر كرة نارية تضيء سماء أكسفورد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدت صاعقة برق، مساء الإثنين، الى اندلاع حريق في حاويات غاز بالقرب من مدينة أكسفورد البريطانية.

وقالت الشرطة البريطانية، إنها تتصدى لحريق يعتقد أنه نتج عن صاعقة أصابت حاويات غاز بالقرب من مدينة أكسفورد.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق كرة نارية ضخمة تضيء السماء في المنطقة.

وجاء في بيان للشرطة نُشر على منصة إكس، تويتر سابقا، "يعتقد أن البرق أصاب حاويات الغاز في الموقع في فترة من سوء الأحوال الجوية هذا المساء، مما تسبب في حريق كبير".

وأضاف البيان "لا أحد أصيب فيما يعتقد، لكن خدمات الطوارئ مازالت موجودة في مكان الحادث".