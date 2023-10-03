عاجل كوكب الأرض على موعد مع كارثة ارضية مدمرة تحدث قريبًا ووكالة ناسا تبحث عن مخرج لتجنبها!!

انت الان تتابع خبرعاجل كوكب الأرض على موعد مع كارثة ارضية مدمرة تحدث قريبًا ووكالة ناسا تبحث عن مخرج لتجنبها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تواجه الأجيال القادمة على كوكب الأرض كارثة كونية لم تشهدها التاريخ من قبل. وفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، يعمل علماؤها بجدية في المرحلة الأخيرة من مهمتهم لتفادي هذه الكارثة المحتملة. يعتقد الخبراء أن الكويكب المعروف باسم بينو قد يصطدم بالأرض في 24 سبتمبر 2182، ويتوقع أن يكون لهذا الاصطدام قوة تعادل 22 قنبلة ذرية ويهدد بتدمير العالم تمامًا.

بدأت المخاوف والهلع منذ سبع سنوات عندما أطلقت ناسا مركبة فضائية إلى بينو لجمع عينات، على أمل الحصول على بيانات يمكن أن تساعد في تجنب الكارثة إذا حدثت. وفقًا لموقع wionews، فإن احتمالية حدوث هذا الحادث تبلغ واحدة من كل 2700، ورغم ذلك، لا يشعر الخبراء بالقلق الكبير بشأن هذا الاحتمال الضئيل.يوم 24 سبتمبر 2182 هو اليوم المحتمل لاصطدام الكويكب "بينو" بالأرض. يعتقد العلماء أن هذا الاسم مأخوذ من اسم طائر مصري أسطوري، وهو يوم قد يشهد كارثة تهدد بتدمير العالم. ومع زيادة الخوف والهلع، يعمل علماء الفضاء بجدية للتصدي لهذه الكارثة المحتملة وتفاديها.

يشير مصدر إلى أنه على الرغم من احتمالية وقوع ضربة كارثية تقدر بـ1 في 2700، قامت وكالة ناسا بإطلاق مركبة فضائية إلى كويكب "بينو" قبل سبع سنوات لجمع عينات منه. يأمل العلماء أن تساعدهم البيانات في مهمة تغيير مسار مشابهة لمهمة إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) التابعة لناسا، والتي نجحت في تغيير مدار قمر الكويكب الصغير ديمورفوس العام الماضي.

من المتوقع أن تصل عينات الكويكب من مهمة OSIRIS-REx إلى الأرض هذا الأسبوع وتهبط في صحراء يوتا في 24 سبتمبر. صرح ريتش بيرنز، مدير مشروع OSIRIS-REx، لصحيفة "تلغراف": "نحن الآن في المرحلة الأخيرة من هذه الرحلة التي استغرقت سبع سنوات".

وصف بيرنز الأمر بأنه يشبه الأميال الأخيرة من سباق الماراثون، حيث يتداخل الفخر والفرح مع التركيز الحازم لإكمال السباق بشكل جيد. تعتبر الصخور الفضائية تهديدًا حقيقيًا للأرض، ولذلك قامت وكالة الفضاء بإجراء أول اختبار لانحراف الكويكب العام الماضي.

سيتم إطلاق العينات، التي توجد في كبسولة بحجم الثلاجة، إلى الأرض من المركبة الفضائية OSIRIS-REx بمجرد وصولها إلى مسافة 63000 ميل من الأرض. تحتوي الكبسولة على حوالي 8.8 أوقية (250 جرامًا) من المواد الصخرية التي تم جمعها من سطح بينو في عام 2020.

على الرغم من أن مهمة "هايابوسا" اليابانية قد أعادت عينات من كويكب من قبل، إلا أن هذه هي أول عينة كويكب لناسا وأكبر كمية يتم جمعها على الإطلاق في الفضاء.

من المتوقع أن تدخل الكبسولة الغلاف الجوي للأرض حوالي الساعة 3:42 مساءً بتوقيت جرينتش في 24 سبتمبر، وستسافر بسرعة تقدر بحوالي 28000 ميل في الساعة، وستتعرض لدرجات حرارة تصل إلى ضعف درجة حرارة الحمم البركانية. بعد ذلك، سيتم نشر المظلات لتبطئ سرعة الكبسولة إلى 11 ميلا في الساعة، وذلك لضمان هبوط آمن في نطاق الاختبار والتدريب التابع لوزارة الدفاع في يوتا جنوب غرب سولت ليك سيتي.

عند تحديد موقع الكبسولة، ستنقل إلى غرفة نظيفة مؤقتة في الميدان العسكري، حيث ستخضع للمعالجة الأولية استعدادًا لرحلتها إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن للدراسة.