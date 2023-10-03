انت الأن تتابع خبر الكشف عن هوية منفذ هجوم بانكوك وارتفاع عدد الضحايا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت أجهزة الطوارئ في تايلاند، الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص وأصابة 4 في إطلاق نار بمركز تسوق في بانكوك.

وأكد مدير مركز إيراوان للطوارئ يوتانا سريتانان للصحفيين، حصيلة القتلى والجرحى.

من جهتها، أعلنت الشرطة التايلاندية، القبض على مطلق النار في مركز تجاري ببانكوك وعمره 14 عاما.

وقال شهود إن حشودا غادرت مركز تسوق (سيام باراغون)، وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يركضون خارج المركز.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة التايلاندية العامة أن أصواتا تشبه طلقات الرصاص سمعت من الخارج، دون الخوض في تفاصيل .