انت الأن تتابع خبر الاحتلال يوضح حول تهجير الفلسطينيين لمصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، توجيه الجيش الإسرائيلي أي دعوة رسمية لسكان قطاع غزة من أجل التوجه نحو الأراضي المصرية.

وقال أدرعي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقًا: "يقوم جيش الدفاع في الأيام الأخيرة بحملة لإخلاء مناطق تشهد تواجدًا عسكريًّا لحماس والمنظمات المسلحة الأخرى من السكان المدنيين".

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي قائلا: "يتم توجيه السكان الى مناطق ومآوي داخل حدود قطاع غزة دون الخروج منه".

وختم أدرعي بالقول: "نؤكد أنه لا توجد أية دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية".

وكان المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، قال في تغريدة على "إكس"، تويتر سابقا: "لتوضيح الأمور... لقد سُئلت عن الخروج من غزة، فقلت إن عليهم التحقق مما إذا كان معبر رفح مفتوحًا أم لا... ولا أعلم إذا كان لا يزال مفتوحاً... الجيش الإسرائيلي لا يُسيطر على هذا المعبر".