الرياض - كتبت رنا صلاح - ع الدفاع القوي، يمتلك سلاح الجو ذراعًا هجومية فتاكة قادرة على العمل في عمق أراضي العدو، وسلاح الجو بأكمله في حالة استعداد وتأهّب وجاهزية"، وفق تعبيره.

الاحتلال يعلن تأهّب سلاح الجو بأكمله تحسبا لضربة أمريكية ضد إيران

وفي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على إيران منتصف العام الماضي، قال بار: "لقد تعلمنا واستخلصنا العِبَر من عملية الأسد الصاعد، ونصل اليوم أقوى مما كنا".

وأضاف موجها كلامه للجنود: "على مدار 24 ساعة في اليوم، طوال أيام السنة، أنتم في حالة تأهب وجاهزية كاملة".

والإثنين، ذكرت قناة 12 العبرية أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على درجة عالية جدا من اليقظة، انطلاقا من فرضية أن جميع السيناريوهات مطروحة وأن التطورات المرتقبة خلال الأيام المقبلة قد تكون مفصلية.

وأضافت القناة أن إسرائيل تعزز منظومات الدفاع الجوي وقدراتها الهجومية، في ظل اقتناع بأن الخيار العسكري الأمريكي لا يزال قائما، وأن واشنطن تبحث عن التوقيت الأنسب للتحرك.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري، ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف هجوما محتملا على إيران عقب اتصالات دبلوماسية جرت مع طهران، وعقبات لوجستية، وردود فعل سلبية من حلفاء إقليميين.

وأشار الموقع، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الأحد، إلى أن ترامب كان مستعدا لإصدار أمر بشن هجوم على إيران قبل اجتماع عُقد في البيت الأبيض بشأن هذه البلد، الثلاثاء الماضي.

وبحسب التقرير، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي بأن "إسرائيل غير مستعدة لرد إيراني محتمل"، وأن "الخطة الأمريكية المقترحة لا تمتلك القوة الكافية".

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.