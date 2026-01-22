الرياض - كتبت رنا صلاح - بتعليمات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الخميس في دافوس، على الميثاق المؤسس لمجلس السلام.

المغرب يوقع على الميثاق المؤسس لمجلس السلام

وجاء ذلك خلال حفل ترأسه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

ويأتي هذا التوقيع على إثر موافقة العاهل المغربي على الانضمام كعضو مؤسس، إلى هذه المبادرة التي اقترحها الرئيس الأمريكي والرامية إلى "المساهمة في جهود السلام بالشرق الأوسط واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم".



وكان المغرب والبحرين أول بلدين يوقعان على هذا الميثاق، وأعلن الرئيس ترامب على إثر ذلك أن الميثاق دخل رسميا حيز التنفيذ، إيذانا بالإحداث الرسمي لمجلس السلام.



وشهد حفل توقيع ميثاق مجلس السلام، المنظم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مشاركة نحو 20 من رؤساء الدول والحكومات وكذا وزراء شؤون خارجية الدول الموقعة، ومنها على الخصوص، تركيا والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر وإندونيسيا وأذربيجان والأرجنتين.



وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في هذا المجلس تقتصر على مجموعة محدودة من الزعماء البارزين على الصعيد الدولي المنخرطين من أجل مستقبل آمن ومزدهر بالنسبة للأجيال المستقبلية.



وتشكل هذه الدعوة اعترافا بالقيادة المستنيرة لملك المغرب وبمكانته كفاعل أساسي في مجال السلام.