انت الأن تتابع خبر تحذيرات من تداعيات خطرة لانقطاع الكهرباء عن غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت شركة توزيع كهرباء محاقظات غزة، الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة وغير المسبوقة لأزمة الكهرباء الحالية وانقطاعها لساعات طويلة.



وأكدت الشركة أن عددا كبيرا من المناطق السكنية في قطاع غزة، حُرمت من التيار الكهربائي لأكثر من 30 ساعة بسبب الدمار الكبير الذي حل بشبكاتها ومغذياتها الكهربائية والوقت الكبير اللازم لإعادة بنائها وترميمها.



وأكدت الشركة على أن ذلك سيؤثر على قطاعات حيوية على رأسها القطاع الصحي والخدماتي وإمدادات المياه ومضخات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وخدمات البلديات مشيرًة الى الانعكاسات الخطيرة من انقطاع إمدادات الكهرباء بشكل كامل في حال توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل، مع قرب نفاد الوقود المخصص لتشغيلها المتوقع غدا الأربعاء.



ودعت الشركة المجتمع الدولي والأطراف ذات العلاقة إلى ضرورة التدخل العاجل لمنع وقوع هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة.