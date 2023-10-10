انت الأن تتابع خبر المجازر متواصلة على حيّ الكرامة .. والشهداء إلى أكثر من 922 شهيدًا .. صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحًا.

وووفقًا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة والمستشفيات، فإنّ 900 شهيدٍ ارتقوا في قطاع غزة، منهم 260 طفلًا و230 إمرأة، وأصيب 4500 آخرين بجروح مختلفة في غارات الاحتلال المتواصلة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي. وفي الضفة الغربية، ارتقى 22 شهيدًا، وأصيب نحو 150 آخرين.

وفي ذات السّياق، أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزّة في بيان لها (بعدَ تصريح الصحة) أنّ "طائرات الاحتلال ومدفعيته تقوم بتدمير حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات المتواصلة، ووجود أعداد من الشهداء والجرحى، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول للمنطقة بفعل كثافة الغارات وتدمير الطرق المؤدية للحيّ".

وأفادت مصادر فلسطينيّة، (بعد تصريح الصّحة أيضًا)، باستشهاد مواطنَيْنِ فلسطينيّينِ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة. وزعمت إذاعة جيش الاحتلال أنّ "قوات الاحتلال أطلقت النار عليهما بعدما أطلقا ألعابًا نارية تجاه جنود الاحتلال في سلوان خلال مواجهات عنيفة اندلعت بالبلدة".

صور القصف الآن على حي الكرامة: