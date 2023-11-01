انت الأن تتابع خبر بلاغ عسكري من القسام بشأن مقتل أسرى بمجزرة جباليا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام، مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء.

وأضافت الكتائب في بلاغ عسكري، إن ضمن القتلى 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية.

ويأتي الكشف عن هؤلاء القتلى بعد يوم من إعلان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عن تدخل بعض الدول من خلال الوسطاء لتحرير بعض المحتجزين من بعض الجنسيات الأجنبية، وأن الكتائب ستفرج عن عدد من الأجانب في الأيام المقبلة، انسجاما مع عدم رغبتها في الاحتفاظ بهم أو استمرار احتجازهم في غزة.

يذكر ان قوات الاحتلال قد قصفت الثلاثاء بـ 6 قنابل، تجمعًا سكنيا في مخيم جباليا ودمرته بالكامل على رؤوس ساكنيه ما أدى إلى 400 شهيد وجريح، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض.

من ناحية ثانية، تقصف القسام أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

هذا وقال رئيس حكومة الطوارىء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" تخوض حربا صعبة حققت فيها ما وصفها بإنجازات مهمة، لكنه أقر بأن قواته تكبدت خسائر كبيرة ومؤلمة.

وتأتي هذه التصريحات، بعيد اعتراف جيش الاحتلال بمقتل 11 من جنوده في غزة خلال يومين.