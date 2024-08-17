انت الأن تتابع خبر كيف سيتم تأمين مناظرة هاريس وترامب الرئاسية بعد الحادث الأخير؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكم تفاصيل مناظرة هاريس وترامب.. بعد محاولة اغتيال ترامب في المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ فترة، قررت الخدمة السرية الأمريكية المسؤولة عن تأمين رجال الدولة، والمسؤولين أن يتم توفير الزجاج المضاد للرصاص لحماية المرشحين الرئاسيين يوم المناظرة المرتقبة من أي محاولات للاغتيال حيث أنهما يمتلكان قائمتان من الخصوم، والرافضين لوجود أي منهما في البيت الأبيض.

مناظرة ترامب هاريس وترامب

في الوقت الحالي يستعد جهاز الخدمة السرية لتأمين منارة هاريس وترامب، كما أن هناك أفراد حماية خاصة ومدربين على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة، كما سيكون أفراد الحماية معهما أثناء الحملات الإنتخابية، والمؤتمرات الصحفية.

حماية مرشحي الرئاسة الأمريكية

يستعد أعضاء وأفراد الحماية السرية في الوقت الحالي على توفير كافة الاستعدادات، والتنسيقات لتوفير الحماية للمرشحان لكرسي رئاسة أكبر دولة في العالم، ويذكر أن ترامب بالتحديد يتم توفير حماية معززة له بشكل قوي حتى يتم تجنب حدوث مثل ما حدث في المؤتمر الصحفي حيث أصيب ترامب في أذنه.

حماية هاريس نائبة الرئيس الحالي