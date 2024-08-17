انت الأن تتابع خبر مقتل قائد سرية في غزة وإصابة جنديين إسرائيليين بالشمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال جرائم وحشية في غزة، تواصل المقاومة عملياتها ضد القوات المتوغلة في القطاع، بالاضافة إلى عمليات حزب الله في الشمال.

وفي هذا السياق، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد، وهو قائد سرية في كتيبة الإسناد اللوجستي، خلال معارك وسط قطاع غزة.

وأصيب جنديان إسرائيليان أحدهما بجروح خطيرة جراء استهداف موقع عسكري في "مسغاف عام" بصاروخ.

هذا وأعلن حزب الله استهداف عدة مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى والجليل الغربي وتحقيق إصابات مباشرة فيها، وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلية مهاجمة مبان عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.



ونعى حزب الله مقاتلا له "ارتقى شهيدا على طريق القدس"، واستشهد 10 أشخاص بينهم أطفال وأصيب آخرون بجروح جراء غارة إسرائيلية على وادي الكفور في النبطية شرقي صور بجنوب لبنان فجر السبت.



وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه "هاجم مخزنا لتخزين السلاح في النبطية"، وأضاف أن الطائرات الحربية هاجمت أمس مبان عسكرية في حانين ومارون الراس بجنوب لبنان.