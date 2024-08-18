انت الأن تتابع خبر تعليمات لجيش الاحتلال بزيادة حدة القتال في غزة والسبب .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعليمات للجيش بزيادة حدة القتال في خان يونس ورفح بقطاع غزة.

وتأتي هذه التعليمات، بهدف تحسين موقف تل أبيب في المحادثات، بحسب ما أفاد موقع واللا العبري.

وأضاف الموقع العبري، أن الجهاز الأمني في تل أبيب يصر على الاحتفاظ بإمكانية العودة لقتال حماس وعدم وقف الحرب.

ولفت إلى تقديرات لجيش الاحتلال تشير إلى أن إيران وحزب الله لم يتراجعا عن رغبتهما في الرد على اغتيال هنية وفؤاد شكر.

وأكد الموقع العبري، أن جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى خوفا من هجوم مفاجئ من إيران أو حزب الله.