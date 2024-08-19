انت الأن تتابع خبر سرب غير عادي من مسيرات حزب الله وانفجار وإصابات والاحتلال يصرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تطورات القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي والمستمر منذ السابع من أكتوبر، قالت وسائل إعلام عبرية إن سرب غير عادي من المسيّرات أُطلق صباحاً إلى نهاريا البعيدة كثيراً عن الحدود مع لبنان.

وأكدت أن ما بين 3 و5 مسيّرات متفجرة لحزب الله تسببت بإصابة مباشرة قرب ياعرة في الجليل الغربي.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 3 مسيرات و10 قذائف صاروخية أُطلقت صباح اليوم الاثنين من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي.

وأعلنت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إصابة إسرائيليين نتيجة انفجار طائرة مسيّرة مفخخة أُطلقت من لبنان وسقطت في الجليل الغربي.

هذا وأكد موقع واللا إصابة إسرائيليين في حريق اندلع إثر انفجار مسيّرة أُطلقت من لبنان تجاه بلدة ياعرة شمالي "فلسطين المحتلة".

وقال حزب الله اللبناني إنه "هاجم ثكنة زرعيت العسكرية وجنود العدو في محيطها بالصواريخ وقذائف المدفعية ما أدى إلى تدمير جزء منها".

بدوره، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي رصدت إطلاق عدد من الأهداف الجوية المشبوهة من لبنان تجاه مناطق في الجليل الغربي.

وأضاف أن الجيش نجح في اعتراض بعض الأهداف الجوية القادمة من لبنان، لكن بعض هذه الأهداف سقطت في منطقة ياعرة".

من ناحية ثانية، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف منطقة حولا جنوبي لبنان وقضى على ناشط من حزب الله.