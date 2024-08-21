انت الأن تتابع خبر المجازر مستمرة في غزة .. والقسام تفجّر نفق بقوة للاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الصحة في غزة، عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال في القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وغدد الشهداء والمصابين نتيجة هذه المجازر.

وقالت الوزارة ان الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 50 شهيدا و124 مصابا خلال 24 ساعة

هذا وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 40.223 شهيدا و92.981 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

من جانب ثاني، قالت كتائب القسام إنها فجرّت نفقا فُخخ مسبقا في قوة للاحتلال، وأوقعت عناصرها "بين قتيل وجريح غرب مدينة حمد شمالي خان يونس".