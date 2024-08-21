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المجازر مستمرة في غزة .. والقسام تفجّر نفق بقوة للاحتلال

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رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الصحة في غزة، عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال في القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وغدد الشهداء والمصابين نتيجة هذه المجازر.

وقالت الوزارة ان الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 50 شهيدا و124 مصابا خلال 24 ساعة

هذا وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 40.223 شهيدا و92.981 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

من جانب ثاني، قالت كتائب القسام إنها فجرّت نفقا فُخخ مسبقا في قوة للاحتلال، وأوقعت عناصرها "بين قتيل وجريح غرب مدينة حمد شمالي خان يونس".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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