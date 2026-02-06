الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، الجمعة، أهمية منع تدهور اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة أنه في الوقت الذي يجري فيه التركيز على ما يحدث في غزة، يجب عدم نسيان الضفة الغربية وما يجري فيها.

وزيرة خارجية سلوفينيا ترحب بفتح معبر رفح لدخول المساعدات

ورحبت، خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية كل من السعودية والبحرين ومصر، ووزير دولة للشؤون الخارجية في قطر، في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، بفتح معبر رفح، لأنه سيسمح بحرية الحركة ووصول المساعدات.

وأشادت تانيا فايون بجهود مجموعة الاتصال العربية في جذب الاهتمام العالمي بالأزمة الإنسانية في غزة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت أهمية عيش سكان منطقة الشرق الأوسط بسلام.

وشددت على دعم بلادها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وكان الصفدي ووزراء خارجية كلّ من السعودية والبحرين ومصر ووزير دولة للشؤون الخارجية في قطر اجتمعوا مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

ويأتي اللقاء لبحث الجهود المبذولة لالتزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على تثمين مواقف سلوفينيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة.

كما سيشارك الصفدي والوزراء في جلسة حوارية في إطار منتدى بليد الاستراتيجي.