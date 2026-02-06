وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء سلوفينيا التطورات الإقليمية والدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 07:31 مساءً - شارك بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في غداء عمل مع الدكتور روبرت جولوب، رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، على هامش زيارته إلى العاصمة ليوبليانا، الي جانب كل من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والوزير أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ود. عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، وسلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر، حيث جرى تبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

أعرب عبد العاطي عن التقدير للمواقف السلوفينية الداعمة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتصويت لصالح القرارات الأممية ذات الصلة، ودعم جهود وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة. واستعرض الوزير الجهود المصرية منذ اندلاع الحرب للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الفلسطينيين، مرحبًا بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب.

وأشار وزير الخارجية إلى ترحيب مصر ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، بما يشمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مؤكدا ضرورة تمكين اللجنة الوطنية من الاضطلاع بمهامها داخل القطاع، كما أكد علي دعم مصر لنشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، فضلا عن ضمان تدفق المساعدات دون قيود، والإسراع في التعافي المبكر وإعادة الإعمار، إلى جانب دعم تدريب الشرطة الفلسطينية.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية، محذرا من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني، وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.