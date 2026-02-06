«الداخلية» ترد على مقطع فيديو يدعي عدم وجود لافتات تحديد السرعة بمحور جمال عبد الناصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 07:31 مساءً - بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بعدم وجود لافتات إرشادية تحدد السرعات المقررة بمحور جمال عبدالناصر بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن المحور المشار إليه طوله حوالى (12 كيلو متر ) ويوجد به (142) لافتة إرشادية وتنظيمية على الإتجاهين من ضمنها تحديد السرعات المقررة.. وبإستدعاء صاحب الحساب أقر بنشره مقطع الفيديو المشار إليه لتحذير قائدى المركبات من تجاوز السرعة لتعرضه للعديد من المخالفات نتيجة سرعته.