 وزير الخارجية السعودي: نأمل بحل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تأمل أن يتم حل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة في العاصمة السلوفينية، لبحث الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن هناك تحديات لا تزال قائمة في ما يتعلق بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإعادة إعماره.



وأعرب عن أمله في أن ينجح مجلس السلام في تجاوز هذه المعضلات، وتمكين وصول المساعدات إلى غزة بشكل كاف ومستدام، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار.



وأكد بن فرحان أهمية أن يتمكن مجلس السلام من معالجة جذور النزاع على أساس حل الدولتين، بما يحقق السلام العادل والدائم في المنطقة.



من جهته، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة متدهورة للغاية.



وفي السياق، ثمّن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الجهود السلوفينية في دعم القضية الفلسطينية، مضيفا "نحن هنا في سلوفينيا لكي نعزز من عملنا وتنسيقنا لمواجهة التحديات التي تعيق السلام في الشرق الأوسط".



وقال "ندعم مجلس السلام وخطة السلام في غزة بفضل جهود الرئيس ترامب".



وأضاف "نشكر الرئيس ترامب على التزامه بإنجاز السلام وتحقيق الاستقرار".