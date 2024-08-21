هل يصبح ماسك وزيرًا؟

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رياض - احمد صلاح - أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، ومالك منصّة إكس (تويتر سابقًا) استعدادَه للانضمام إلى الإدارة الأميركية في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في نوفمبر الماضي.

وكان قال ترمب إنه سيمنح ماسك "بالتأكيد" دورًا في حكومته المستقبلية، سواء كان ذلك في مجلس الوزراء أو كمستشار، حيث وصفه بـ"العبقري".

أجرى ترامب مقابلة ودية لساعتين مع ماسك الأسبوع الماضي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لماسك، بعد أن تسببت مشاكل فنية في تأخير بدء المقابلة لأكثر من 40 دقيقة.

وتضمن حديث ترامب خلال المقابلة مواضيع مثل الهجرة والتضخم، كما اتهم الديمقراطيين بالانقلاب على الرئيس الأميركي جو بايدن من خلال ترشيح نائبته كامالا هاريس كمرشحة عن الحزب للانتخابات الرئاسية. كما جدد ادعاءه بأن تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة في عهد بايدن تسبب في زيادة الجرائم.

وفي ختام المحادثة، جدد ماسك دعمه لترمب، ودعا الناخبين المعتدلين إلى دعم حملة الجمهوريين. وقال ماسك: "إننا نتطلع إلى مستقبل مثير وملهم يمكن للناس أن يتطلعوا إليه، وأن يكونوا متفائلين ومتحمسين لما سيحدث بعد ذلك".