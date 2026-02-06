مساعد وزير الخارجية يترأس الجولة الأولى للمشاورات السياسية المصرية-العُمانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 06:34 مساءً - ترأس كل من السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير الشيخ فيصل المرهون مساعد وزير الخارجية رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العُمانية الدورة الأولى للمُشاورات السياسية المصرية-العُمانية التي استضافتها مسقط يومي ٤ و٥ فبراير الجاري.

وأكد السفير إيهاب فهمي أن تدشين تلك الآلية إنما يعكس الإرادة المُشتركة لمصر وسلطنة عُمان لتعزيز أطر التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، تأسيسًا على الدور المحوري للبلدين الشقيقين في خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة من خلال تغليب نهج الحوار والحلول السلمية للنزاعات، ودعم المؤسسات الوطنية، بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدول والاستقرار الإقليمي، خاصةً في ظل الظرف الدقيق الراهن والتحديات المتشابكة التي تموج بها المنطقة.

أضاف السفير فهمي أن تلك الدورة من المشاورات الأولى من نوعها على مُستوى مُساعدى وزير الخارجية للشؤون العربية كانت أيضًا فرصة مُواتية لتسجيل التقدم المُحرَز على صعيد تنفيذ مُخرجات الدورة السابقة للجنة المصرية-العُمانية المُشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في يوليو ٢٠٢٥ بالقاهرة، وما سبقها وتلاها من زيارات رفيعة المستوى، لاسيما زيارة السيد الفريق/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى سلطنة عُمان في ديسمبر ٢٠٢٥، وزيارة كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية إلى مسقط في يناير ٢٠٢٥، ووزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي للقاهرة في يناير ٢٠٢٦.

وأوضح مُساعد وزير الخارجية للشؤون العربية أن الجانبين بحثا خلال تلك المُشاورات عددًا من المُقترحات التي تستهدف الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصةً التجارية والاستثمارية، والربط بين الموانئ والمناطق اللوجستية لتعزيز الشراكات الاقتصادية ووصولاً للتكامل الصناعي المنشود، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.

هذا، وعقد السفير إيهاب فهمي على هامش تلك الجولة من المُشاورات السياسية سلسلة من الاجتماعات مع كل من سعادة السفير الشيخ خليفة الحارثي وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون السياسية، وعددٍ من مُساعدى وزير الخارجية رؤساء الدوائر الجغرافية الأخرى، حيث تم خلالها تبادل التقديرات حول آخر المُستجدات بشأن عدد من قضايا المنطقة، كما أشاد الجانبان بالتقارب الكبير في المواقف والرؤى بشأنها وبالتنسيق القائم والمُستمر بين مصر وسلطنة عُمان على كافة المُستويات.