انت الأن تتابع خبر مجهولة الدوافع .. عملية طلعن تخلف قتلى وجرحى في ألمانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشرطة الألمانية، في وقت متأخر من الجمعة، أنّ أشخاصًا قتلوا وأصيبوا في هجوم خلال احتفالات بالذكرى الـ650 على تأسيس مدينة زولينغن في غربي ألمانيا.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر الهجوم، منهم 3 قتلى على الأقل في حادث الطعن. ولم توضح الشرطة الألمانيّة لغاية كتابة هذا الخبر (00:30) بتوقيت عمّان، دوافع المنفذين أو أيّة تفاصيل إضافية حول ما إذا كان هجومًا ذا خلفيّة إرهابيّة أو عنصريّة.

ومدينة زولينغن هي واحدة من المدن التي تقع في دولة ألمانيا في قارة أوروبا، حيث تعد مدينة زولينغن واحدة من أقدم مدن ألمانيا، حيث تأسست مدينة زولينغن في عام 1174 ميلادي، وتعتبر مدينة زولينغن من أكثر المدن شهرة في ألمانيا، حيث اشتهرت في جميع أنحاء العالم لقرون بسكاكينها وأدوات المائدة الأخرى والسيوف والفولاذ الفاخر.