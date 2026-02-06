ريال مدريد يستعيد ثنائيًا ويعلن إصابة جديدة قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 02:19 صباحاً - يستعد نادي ريال مدريد حاليًا، لاستكمال مباريات الموسم الحالي من منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم الحالي 2025-2026، حيث تقام اللقاء المقبل أمام فريق فالنسيا.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

من المقرر بأن تقام ريال مدريد وفالنسيا، يوم الأحد المقبل الموافق 8 فبراير 2026، ويكون ذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2025-2026، كما تقام المباراة ملعب ميستايا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت دولة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

أما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا القادمة، من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، فيما يتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، ويكون ذلك في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

غيابات تشكيل ريال مدريد بالمباراة القادمة

في نفس السياق، فقد كشفت بعض من التقارير الصحفية، بأنه تغيب عن التمرينات التي أقيمت اليوم، وذلك بسبب إصابته بالإنفلونزا الحادة، ولذلك فأنه من غير المؤكد مشاركته في مباراة فالنسيا، بينما انضم بالفعل كل من ترينت أرنولد وميندي للحصة التدريبية مع باقي الفريق بشكل كامل.