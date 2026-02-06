ثبتها حالاً بدون تشفير.. تردد قناة هوت تي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 05:15 صباحاً - تعد قناة Hot TV واحدة من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى ترفيهي متنوع وتستهدف المشاهدين الباحثين عن برامج وعروض مميزة خارج نطاق القنوات التقليدية تركز القناة على تقديم محتوى جذاب يشمل الأفلام والعروض الترفيهية التي تناسب جمهور محددًا من البالغين مع الحرص على جودة بث مناسبة تضمن وضوح الصورة ونقاء الصوت.

تردد قناة هوت تي في

لبث القناة عبر القمر الصناعي Eutelsat W2 يمكن ضبط جهاز الاستقبال باستخدام البيانات التقنية التالية:

القمر الصناعي: Eutelsat W2

التردد: 11012 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معيار البث: DVB-S

الحزمة: أوروبا (Bulgaria)

تساعد هذه الإعدادات في الحصول على إشارة مستقرة ما يتيح للمشاهد متابعة البرامج والعروض المتنوعة دون تقطيع أو تشويش.

محتوى قناة Hot TV

تتميز قناة هوت تي في بتقديم محتوى ترفيهي متنوع ومختلف عن القنوات العائلية التقليدية حيث تعتمد على برامج وأفلام جريئة موجهة للكبار مع اهتمامها بعرض محتوى جذاب يدمج بين الإثارة والتشويق، القناة توفر بث مستمر على مدار اليوم مما يمنح المشاهد الحرية في اختيار الوقت المناسب لمتابعة المحتوى المفضل لديه.