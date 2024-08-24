الانتهاكات تتواصل .. تطورات الأوضاع في غزة والضفة

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رياض - احمد صلاح - أصيب عدد من الفلسطينيين فى إطلاق نار من مسيرات إسرائيلية على خيام نازحين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد عدد من الفلسطنيين وأصيب عدد آخر في قصف طائرات الاحتلال مواطنين بمنطقة أبو عريف شرق دير البلح.

وارتفع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الكتيبة في خان يونس إلى 11 شهيدا.

واستشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في عين جالوت بمخيم النصيرات وسط غزة.

وارتفع عدد ضحايا القصف الذي استهدف منزلا في حي الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 9 شهداء.

كما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي آخر التطورات في الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل غربي نابلس، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين.

كما ان قوات مشاة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة دير أبو مشعل غربي مدينة رام الله.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في عمليات الاقتحام، لكنّ الوضع تصاعد منذ أن شنت إسرائيل حربها المدمرة والمتواصلة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.