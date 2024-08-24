انت الأن تتابع خبر رويترز تكشف سبب الخلاف بين نتنياهو والمفاوضين الإسرائيليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار تمسك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإبقاء الجيش في محور فيلادلفيا بقطاع غزة، بنشوب خلافات مع المفاوضين الإسرائيليين، بحسب ما نقلت رويترز عن مصدر مطلع.

وأضافت المصادر أن نتنياهو وافق على نقل موقع واحد من محور فيلادلفيا مئات الأمتار مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة.

من ناحية ثانية، قالت صحيفة هآرتس العبرية عن مسؤولين، ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير بين صفقة الرهائن أو التصعيد.

وأكدوا ان نتنياهو أوصل إسرائيل إلى أسوأ وضع إستراتيجي لها على الإطلاق مع احتمال اندلاع حرب كبرى، وليس لإسرائيل إطار زمني تعمل وفقه باستثناء احتمال دخول ترامب للبيت الأبيض.