قال نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، إن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يستمر في التدهور إلى مستويات لم تُرَ في التاريخ الحديث، مؤكدا أهمية إعادة الالتزام بعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق حل الدولتين.

الأمم المتحدة: الاحتلال يهدد حل الدولتين الآن

وأوضح الأكبروف أمام مجلس الأمن الدولي أن غزة، وبعد 22 شهرا من الحرب الإسرائيلية، تغرق بشكل أكبر في وضع كارثي مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين والنزوح الجماعي والمجاعة.

أما الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فتواجه أيضا أزمة غير مسبوقة تتمثل في توسيع المستوطنات بلا هوادة والهدم وتصاعد العنف بما يقوّض أي آفاق للسلام.

وقال الأكبروف، في اجتماع مجلس الأمن الدوري حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، إن الاختيار لم يكن أكثر وضوحا من الوقت الحالي "إما الاستمرار على المسار الحالي للصراع طويل الأمد بما يكرس الاحتلال، أو إعادة الالتزام بعملية سياسية تحل الصراع وتنهي الاحتلال وتحقق حل الدولتين".