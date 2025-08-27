الرياض - كتبت رنا صلاح - قدّم عدد من النواب والسياسيين اللبنانيين، اليوم الأربعاء، شكوى أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، على خلفية تصريحات اعتبروها "تحمل تهديداً بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية".

نواب لبنانيون يقاضون نائب أمين عام حزب الله

وتقدّم بالشكوى النواب أشرف ريفي، إلياس الخوري، جورج عقيص، كميل شمعون، إضافة إلى النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

النائب ريفي صرّح عقب تقديم الشكوى من أمام قصر العدل: "انتهى الدور الإيراني في المنطقة، واجهنا كلام قاسم غير المسؤول بخطوة دستورية لنؤكد أن الدولة تجمعنا، بينما الدويلة فرقتنا".

بدوره، قال محفوض إن الشكوى "ليست مجرد إخبار، بل دعوى مباشرة بصفة الادعاء الشخصي ضد نعيم قاسم"، فيما اعتبر عقيص أن تصريحات الأخير تضمنت "تهديداً واضحاً بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة".

وكان قاسم قد صرّح في 15 أغسطس/آب الجاري أن "المقاومة لن تسلّم سلاحها طالما الاحتلال الإسرائيلي قائم"، ملوّحاً بـ"معركة كربلائية" لمواجهة ما وصفه بـ"المشروع الإسرائيلي – الأميركي"، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام "تهديداً مبطناً بالحرب الأهلية المرفوضة جملة وتفصيلاً".

يُشار إلى أن مجلس الوزراء اللبناني كان قد أقرّ مطلع الشهر الجاري خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح "حزب الله"، على أن يضع الجيش اللبناني آلية تنفيذية لذلك قبل نهاية الشهر الحالي وتطبيقها قبل نهاية عام 2025.