الرياض - كتبت رنا صلاح - حذرت نائب إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، جويس مسويا، اليوم الأربعاء، من أن المجاعة في محافظة غزة ستتوسع لتصل إلى دير البلح وخان يونس بنهاية الشهر المقبل.

تحذيرات أممية من تفاقم الجوع في غزة

وقالت مسويا، في إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي، إنه ووفقا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي فان أكثر من نصف مليون شخص يواجهون حاليا الجوع الشديد والعوز والموت ومع نهاية أيلول قد يزيد العدد عن 640 ألفا.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن هناك نحو مليون شخص يواجهون المرحلة الرابعة الطارئة من تصنيف مراحل الأمن الغذائي، وأكثر من 390 ألفا في المرحلة الثالثة (الأزمة)، مضيفة أنه لا يوجد أحد في غزة تقريبا لم يتأثر بالجوع.

وأفادت سويا أن هناك على الأقل 132 ألف طفل تحت سن الخامسة من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد بين الآن وحتى منتصف العام المقبل.

وشددت على أن المجاعة ليست ناجمة عن جفاف أو كارثة طبيعية، ولكنها كارثة جرىخلقها نتيجة صراع أدى إلى مقتل عدد هائل من المدنيين وإصابات وتدمير ونزوح جماعي.

وقالت إنه و"لتلبية احتياجات 2.1 مليون جائع، نحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير، نحتاج إلى جلب وتوصيل كميات أكبر من المساعدة المنقذة للحياة، ونحتاج إلى رفع القيود على الإمدادات الأساسية، ونحتاج إلى إنهاء التأخير والرفض الذي يقوض عملنا كل يوم".

وأشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام التجويع كأسلوب في الحرب والهجمات على ضروريات بقاء السكان على قيد الحياة - مثل الغذاء والمياه والبنية الأساسية الزراعية.

وقالت إن الفشل في العمل الآن سيؤدي إلى عواقب لا يمكن تغييرها، داعية مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل فورا لضمان الوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في غزة.