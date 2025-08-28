الرياض - كتبت رنا صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الشيخ سعيد العمور من منزله في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف رموز الصمود الفلسطيني. ويعد العمور، الذي بُترت ساقه قبل أشهر برصاص مستوطن أثناء دفاعه عن أرضه، أيقونة للتشبث بالأرض ومواجهة سياسات التهجير.

اعتقال الشيخ سعيد العمور أيقونة الصمود بمسافر يطا

الشيخ العمور، وهو أب لستة عشر ابناً، واجه سابقاً اعتداءً وحشياً في أبريل/نيسان الماضي حين أطلق مستوطن مسلح النار على ساقه من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة انتهت ببترها. ورغم ذلك، واصل تمسكه بأرضه ليصبح رمزاً للمقاومة الشعبية، في وقت كثفت فيه سلطات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم لإفراغ منطقة مسافر يطا الاستراتيجية من سكانها الأصليين.



الاحتلال كان قد اعتقل العمور وابنه سابقاً بتهمة "التخطيط لعملية ضد المستوطنين"، لكن المحكمة أسقطت التهمة بعد أن أثبتت مقاطع الفيديو زيف رواية المستوطنين وأن العمور كان ضحية الاعتداء. ورغم إصاباته ومعاناته، رفض الشيخ وأسرته مغادرة أرضهم، مجسدين مقولة "هذه أرضي" التي باتت عنواناً لروايته.



وتعد مسافر يطا إحدى أكثر مناطق الضفة الغربية سخونة، حيث يواجه سكانها يومياً هدم المنازل والمنشآت ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية والمياه، بعد إعلان الاحتلال أجزاء واسعة منها "منطقة إطلاق نار 918".



وجاء اعتقال العمور بعد ساعات من هجوم جديد تعرض له منزله على يد المستوطنين، الذين أطلقوا مواشيهم قرب بيته في محاولة لاستفزازه وتخريب ممتلكاته. ويمثل اعتقاله حلقة جديدة في مسلسل الاستهداف الممنهج الذي يطال أهالي مسافر يطا، والذين يواصلون رغم كل الظروف كتابة فصول صمودهم في مواجهة التطهير العرقي.