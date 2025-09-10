الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت حكومة إيرلندا، من خلال برنامج إيرلندا للتنمية (Irish Aid)، عن مساهمة بقيمة مليون يورو لدعم خطة عملها الإنساني للأطفال في الأردن.

إيرلندا تدعم أطفال الأردن بمنحة إنسانية جديدة

وستساعد هذه المساهمة على تلبية الاحتياجات العاجلة للأطفال والأسر الاكثر هشاشة في الأردن، تماشياً مع خطة الاستجابة الأردنية للأزمات الإنسانية.



وتعكس هذه المساهمة الأخيرة التزام إيرلندا المستمر بدعم حقوق الأطفال ورفاههم.



ويُتيح التمويل المرن المقدَّم من إيرلندا لليونيسف توجيه الموارد إلى حيث الحاجة الأكثر إلحاحاً، مما يضمن الاستجابة الفعالة وفي الوقت المناسب للاحتياجات الناشئة.



ومن خلال هذا الدعم، ستتمكن اليونيسف من تنفيذ تدخلات حيوية في قطاعات متعددة بحسب الحاجة، لضمان حصول الأطفال والأسر الأكثر هشاشة على المساعدة التي يحتاجونها.



وقالت شيروز موجي، ممثلة اليونيسف بالإنابة: "نعرب عن امتناننا لحكومة إيرلندا على شراكتها المستمرة ودعمها السخي. تأتي هذه المساهمة في وقت حرج، مما يمكّن اليونيسف من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للأطفال الأكثر هشاشة وأسرهم."



وصرحت ماريان بولجر، سفيرة إيرلندا لدى الأردن: "تواصل إيرلندا الإشادة بالدور الإيجابي الذي دأبت المملكة الأردنية الهاشمية على الاضطلاع به في الاستجابة للأزمة السورية، لا سيّما من خلال كرمها الكبير في استضافة اللاجئين السوريين".



وأضافت: "لقد ألهمنا جميعًا صمود الشعب السوري على مدى سنوات عديدة، وخاصة خلال الأشهر التسعة الماضية، في سعيه نحو مستقبل يسوده السلام والشمولية لبلده".



وتابعت: "ستواصل إيرلندا القيام بدورها في دعم هذا التحول، بما في ذلك من خلال الإبقاء على مستوى تمويلنا للأزمة السورية في عام 2025 بما يزيد عن 21 مليون يورو. وكجزء من هذا الدعم، يسعدني جدًا أننا تمكّنا من مواصلة شراكتنا مع اليونيسف في الأردن خلال عام 2025، من خلال هذه المنحة الجديدة البالغة مليون يورو".



تواصل اليونيسف العمل بالتعاون الوثيق مع الأردن والشركاء والمجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات العاجلة وطويلة الأجل للأطفال في جميع أنحاء البلاد.