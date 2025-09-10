الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت السفارة السورية لدى موسكو أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيترأس وفد البلاد إلى القمة العربية الروسية التي ستعقد في موسكو يوم 15 أكتوبر.

الرئيس السوري الشرع يشارك بالقمة العربية الروسية بموسكو

وجاء في بيان السفارة: "كما أعلن أمس خلال المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، ستشارك سوريا في القمة الروسية العربية المقبلة. وسيترأس الوفد رئيس الجمهورية العربية السورية".

وستعقد أول قمة روسية عربية في موسكو يوم 15 أكتوبر، ومن المتوقع أن يشارك فيها ممثلون عن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك دول شرق إفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرّح في وقت سابق أن روسيا وجهت دعوة رسمية للسلطات السورية الجديدة لحضور القمة.

فيما ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن معظم الدول العربية أبدت اهتماما بالمشاركة في هذا الحدث السياسي البارز.

وفي السياق أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الثلاثاء أن روسيا وسوريا تدخلان مرحلة تاريخية جديدة من العلاقات، ستبنى على أساس الاحترام المتبادل.

وأعرب نوفاك عن تمنياته بأن تواصل العلاقة بين الشعبين نموها لما فيه خير البلدين، وأشار إلى أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع القادمة إلى موسكو للمشاركة في فعاليات القمة العربية الروسية تحظى باهتمام خاص.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية السوري عن ترحيب بلاده بالتعاون مع روسيا في قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك مشاريع إعادة الإعمار، وقطاعات الطاقة، والزراعة، والصحة.