الرياض - كتبت رنا صلاح - قتل فلسطيني، الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفصل ببلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن عاملا فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفصل ببلدة الرام.

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس

بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل الأناضول إن "طواقمها استلمت شهيدا من منطقة الضاحية داخل القدس، أصيب بالرصاص بعد اجتياز جدار الفصل العنصري".

ولفتت إلى أنه جرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل حول الحادث.



ويشدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته في الضفة الغربية، ويطلق النار على من يقترب من جدار الفصل.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر مقتل ما لا يقل عن 1022 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.



وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و871 قتيلا، و164 ألفا و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.​​​​​​​