الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، أن هذه القمة تمثل فرصة تاريخية لاتخاذ موقف موحد وحازم تجاه الاعتداء الإسرائيلي الآثم على دولة قطر. وجدد إدانته الشديدة لهذا العدوان السافر الذي طال سيادة الأراضي القطرية، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في هذا السياق.

الأمين العام للتعاون الإسلامي يدين العدوان الإسرائيلي ويؤكد دعم قطر

كما عبّر عن دعم المنظمة الكامل لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. وأعرب عن ثقته بأن مخرجات هذه القمة ستسهم في تعزيز التضامن العربي والإسلامي، وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.