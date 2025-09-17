الرياض - كتبت رنا صلاح - اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأربعاء، تعليق اتفاقيات التجارة الحرة تتعلق بالسلع الإسرائيلية على خلفية الحرب على غزة.

المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على الاحتلال

كما اقترحت فرض حزمة عقوبات على وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى عقوبات على أعضاء من حركة حماس ومستوطنين مارسوا العنف ضد فلسطينيين.

من جانبه قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، "نحن على علم بخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل لكن الحكومة لم تقرر بعد موقفها".