أبناء مشاهير ولدوا بعيوب خلقية.. كيف تحولت التجربة الخاصة لرسالة توعية

يأتي شهر يناير من كل عام ليسلط الضوء على العيوب الخلقية التي يولد بها عدد كبير من الأشخاص حول العالم، ويعتبر ميلاد الطفل وقتها صدمة للأهل، لأنها في بعض الأحيان تكون أمراض معقدة يصعب علاجها، وفي أحيان أخرى تحتاج لإلتزام طبي كبير ورحلة علاج طويلة، خاصة وأنها في العديد من الأحيان تكون بسبب بعض العوامل الوراثية ونقص بعض أنواع الفيتامينات أو التعرض لمواد ضارة خلال فترة الحمل.

الهدف من تخصيص يناير شهر للتوعية من العيوب الخلقية لنشر ثقافة الكشف المبكر، والدعم النفسي والاجتماعي للأسر، ومحاربة الوصمة المرتبطة بالإعاقة أو الاختلاف الجسدي. ويُبرز هنا دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والطبية في تقديم معلومات دقيقة بلغة مبسطة، وتشجيع المجتمع على التعاطف والفهم بدل الخوف أو الأحكام المسبقة.

ولأن الفنانين والمشاهير لهم نصيب أيضا من مواجهه العيوب الخلقية، فقد أصيب بعض أبنائهم بمشاكل صحية كان من الصعب تجاوزها، وفيما يلي سنروي لكم قصص إنسانية مؤثرة لأسر واجهت التحدي وحولته إلى رسالة أمل وتوعية.

ففي عالم الأضواء والشهرة، قد يظن البعض أن حياة المشاهير خالية من التحديات الصحية والاجتماعية التي تواجه الناس العاديين. لكن في الحقيقة أن العيوب الخَلقية لا تميّز بين أسرة وأخرى، وأن الشهرة لا تمنع حدوثها ولا تُلغي آثارها النفسية. فقد وُلد أبناء لعدد من المشاهير بعيوب خَلقية أو حالات صحية نادرة منذ الولادة.

فيروز وتجربة استثنائية مع ابنها هلي الرحباني

تحملت فيروز مرض نجلها هلي حتى رحيله

والبداية في هذا الأمر مع جارة القمر السيدة فيروز، التي أعطت مثال يحتذي به في الأمومة والحب والعطاء، فعندما رزقت بنجلها الأصغر هلي الرحباني اكتشفت أنه يعاني من صعوبات ذهنية وحركية، ولم يكن متوقعاً له الشفاء منها، ووقتها نصحها البعض السيدة فيروز بوضعه في دار رعاية، لكنها رفضت هذا الاقتراح وقررت رعايته بنفسها وأعطته الأولوية في حياتها.

وعندما وصل هلي لعمر الشباب تكرر هذا المقترح مجددا مع المحيطين بها، وطالبوها بوضعه في مركز متخصص لحالته في بريطانيا لضمان رعاية أفضل لأنه من الصعب عليها رعايته في هذا العمر، لكنها كالعادة رفضت مؤكدة أن هلي سيبقى معها مادامت حية.

مها أحمد تعاني مع نجلها بسبب خطأ طبي

تعيش الفنانة مها أحمد مع نجلها أحمد تجربة خاصة منذ أكثر من 27 عام، وذلك بعد ميلاده بضمور كامل في خلايا المخ، وأكدت مها أن ما حدث كان نتيجة خطأ طبي، موضحة أنها طوال فترة الحمل أجرت أشعة وفحوصات وكانت الأمور على ما يرام، لكن خلال الولادة تعرضت لصعوبات بالغة، وحاول الدكتور أثناء الولادة الطبيعية استخدام شفاط لسحب الجنين، مما أدى إلى إصابته بضمور في خلايا المخ نتيجة نقص الأكسجين.

أكدت مها أنها متقبلة ما تمر به مع نجلها، ولا تشعر بأي ضيق أو تعب أثناء خدمته والتواجد معه، ودائما ما تحرص على نشر صور للحظاتهما المميزة معا على السوشيال ميديا.

مرض نادر يصيب توأم إيهاب توفيق

تحمل إيهاب توفيق نفقات عالية لعلاج توأمه

في عام 2008 رزق المطرب إيهاب توفيق بنجليه التوأم أحمد ومحمود، لكن هذه الفرحة لم تكتمل، وذلك لأنه بعد 6 أشهر اكتشف إصابتهما بمشاكل في الأمعاء والدم، وكان من الصعب تلقيهما العلاج في مصر، لذلك قرر السفر للخارج وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن العلاج المناسب لهما، بالإضافة إلى رغبته في الابتعاد عن المحيطين به بسبب تعرضه للنصب في هذه الفترة.

يسرا اللوزي وتجربة ملهمة مع ابنتها

تحولت يسرا اللوزي لرمز للأمومة والصبر

تجربة يسرا اللوزي مع ابنتها دليله واحدة من التجارب الملهمة في حياة الكثيرين، ففي عام 2017 تحدثت لأول مرة عن مرض ابنتها خلال برنامج"معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى، وكشفت أن ابنتها تعاني ضعفًا شديدًا في السمع.

وروت القصة من بدايتها، وأكدت أنها خلال فترة الحمل كانت كل الأمور طبيعية ولا تواجه أي مشكلات، لكنها اكتشفت فيما بعد أن ابنتها لا تلتفت لما يدور حول ولا تنزعج من الأصوات، وعندما أجرت لها اختبار مسح سمعى، اكتشفت أنها فاقدة للسمع وخضعت بعدها لعملية زراعة القوقعة.

يسرا اللوزي ظهرت بعد ذلك اللقاء فى أكثر من لقاء متحدثة عن مرض ابنتها بكل فخر وشجاعة، مشيرة إلى أن تجربتها مع مرض ابنتها جعلها تشارك في حملات للتوعية بأمراض الأطفال.

وعلى الرغم من دورها الكبير في إجراء فحوصات السمع للرضع في مصر بعد الولادة مباشرة، واجهت يسرا اللوزي التنمر من أحد المتابعين على السوشيال ميديا عندما وصفها بـ "أم الطرشة"، لكنها ردت عليه بطريقة لائقة وأكدت أنها فخورة كونها ام لفتاة صماء ستكون في المستقبل متفوقة وقادرة تعتمد على نفسها.

أسباب العيوب الخلقية

وبما أن هناك عدد كبير من الأطفال يولدون بعيوب خلقية، فيأتي السؤال الأهم عن أسباب هذه المشكلة، وللتعرف عن الأسباب الحقيقة كشف دكتور محمد أبو بكر استشاري الأمراض الوراثية عن عدد من الأسباب المحتملة وراء ذلك، ولخصها كما يلي

أسباب وراثية

- خلل في الكروموسومات، وفي أغلب الأحيان يتسبب في ميلاد طفل من متلازمة داون.

- انتقال أمراض وراثية من الأب والأم وتظهر في حالات الأقارب.

-طفرات جينية تحدث دون تاريخ عائلي سابق.

أسباب أثناء الحمل

- إصابة الأم بعدوى معينة أثناء الحمل (مثل الحصبة الألمانية، التوكسوبلازما).

- تناول أدوية ممنوعة أو غير آمنة للحمل بدون استشارة طبية.

- التعرض للإشعاع أو المواد الكيميائية السامة.

- نقص بعض الفيتامينات المهمة، خصوصًا حمض الفوليك الذي ينتج عن نقصه عيوب الأنبوب العصبي.

إصابة الأم بأمراض مزمنة

- السكري غير المنتظم.

- ارتفاع ضغط الدم.

- أمراض الغدة الدرقية.

- السمنة الشديدة أو سوء التغذية.

خلاصة القول

تُثبت قصص أبناء المشاهير الذين وُلدوا بعيوب خَلقية أن التحديات الصحية قد تكون منطلقًا للتغيير الإيجابي. فحين تتحول المعاناة الخاصة إلى رسالة عامة، تتسع دائرة الفهم، ويصبح المجتمع أكثر استعدادًا للدعم والاحتواء. وهنا تكمن القيمة الحقيقية للشهرة: أن تُستخدم لخدمة الوعي، وبناء جسور التعاطف، والتأكيد على أن كل طفل يستحق فرصة كاملة للحياة، أيًا كانت بدايته.