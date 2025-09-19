الرياض - كتبت رنا صلاح - أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، رغم تضييقات وتشديدات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس ومداخل البلدة القديمة والمسجد.

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد سرندح، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق.



وفرضت قوات الاحتلال قيودًا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد عند الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس، وأغلقت حاجز مخيم شعفاط، ونصبت الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة والأقصى، وأوقفت العشرات من الشبان وحررت هوياتهم وفحصتها، وآخرين منعتهم من الوصول للمسجد.