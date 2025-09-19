الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، عن تسجيل 4 شهداء نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية لهذه المأساة الإنسانية إلى 440 حالة وفاة.

ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية في غزة إلى 440 شهيدًا

وفي الوقت ذاته، كشفت الوزارة عن وصول 33 شهيداً و146 إصابة خلال 24 ساعة إلى المستشفيات جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع.

في تحديثها اليومي للأوضاع الميدانية الكارثية، تواصل وزارة الصحة في قطاع غزة رصد تزايد أعداد الضحايا، سواء نتيجة القصف المباشر أو بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تفتك بالسكان.

أكد التقرير الصحي أن من بين الوفيات الأربع الجديدة الناجمة عن سوء التغذية، يوجد طفل واحد. وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة الذين تم تسجيلهم في المستشفيات إلى 440 شهيداً، بينهم 147 طفلاً.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ الإعلان الرسمي عن المجاعة في غزة من قبل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، تم توثيق 162 حالة وفاة، من ضمنها 32 طفلاً، مما يعكس تسارع وتيرة الأزمة.

ميدانياً، وثقت الوزارة وصول 33 شهيداً و146 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية فقط. وأكد البيان أن هذه الأرقام لا تشمل كافة الضحايا، حيث لا يزال عدد كبير منهم تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة بالغة في الوصول إليهم.

ومع هذه الحصيلة الجديدة، يرتفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 65,174 شهيداً و166,071 مصاباً.

في سياق متصل، تستمر مأساة استهداف الباحثين عن المساعدات، حيث سجّلت المستشفيات خلال الساعات الماضية استشهاد شخص واحد وإصابة 17 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على لقمة العيش.

وبذلك، يبلغ إجمالي "شهداء لقمة العيش" الذين وصلوا للمستشفيات 2,514 شهيداً وأكثر من 18,431 جريحاً، وفقا لصحة غزة.