الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، عن استشهاد أربعة مواطنين، بينهم أطفال، جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة للاحتلال على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

4 شهداء بينهم أطفال بغارة للاحتلال جنوب لبنان

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة في بيان له أن الحصيلة المعلنة أولية، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل عملها في موقع الاستهداف، مما يفتح الباب أمام احتمالية ارتفاع عدد الضحايا.

وتأتي هذه الغارة في سياق التصعيد العسكري المستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية، والذي شهد تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي خلال الأشهر الماضية.