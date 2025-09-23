الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الاتحاد الأردني للقرص الطائر عن تنظيم بطولة «رمال للقرص الطائر»، الأولى من نوعها في المنطقة، والتي ستقام في صحراء وادي رم يومي الجمعة المقبلين، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من فرق تمثل الأردن وفلسطين ومصر والسعودية ولبنان.

اتحاد القرص الطائر ينظم بطولة رمال في وادي رم

وتكتسب البطولة أهمية خاصة كونها أول بطولة للقرص الطائر تُقام في وادي رم وفي الصحراء، حيث سيتم اعتماد قوانين اللعب الشاطئية المعترف بها دوليًا من حيث عدد اللاعبين وقياسات الملعب وقوانين المباريات، مما يضيف بُعدًا تنظيميًا جديدًا لهذه الرياضة في الأردن والمنطقة.

وقال رئيس الاتحاد الأردني للقرص الطائر، خليل هلسة، إن استضافة هذه البطولة في وادي رم لا تقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل تمثل فرصة استراتيجية للترويج للسياحة الأردنية من خلال إبراز المواقع الطبيعية والسياحية المميزة أمام الفرق المشاركة واللاعبين القادمين من خارج المملكة، إضافةً إلى إتاحة الفرصة لهم لزيارة معالم أخرى في الأردن بما يعزز مكانة المملكة كوجهة للرياضة والسياحة معًا.

وأضاف أن هذه البطولة تمثل خطوة متقدمة في تطوير اللعبة في الأردن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تسهم في توسيع قاعدة الممارسين وتشجع على نشر قيم المساواة والروح الرياضية التي تميز رياضة «الالتيميت»، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتوفير فرص متساوية لجميع اللاعبين واللاعبات.

يُشار إلى أن الاتحاد الأردني للقرص الطائر (JFDF) تأسس عام 2015، وحصل على الاعتراف الدولي من قبل الاتحاد العالمي للقرص الطائر (WFDF) عام 2017، قبل أن يتم اعتماده رسميًا من اللجنة الأولمبية الأردنية عام 2022.

ويعمل الاتحاد على تعزيز انتشار رياضة القرص الطائر (Ultimate Frisbee) في الأردن، إيمانًا بأهمية ما تبنيه من مهارات اجتماعية لدى اللاعبين مثل القيادة والتواصل والمساواة.

وتُعد رياضة القرص الطائر من الرياضات الجماعية غير الاحتكاكية، حيث يتنافس فريقان على تمرير القرص والوصول به إلى منطقة الهدف. وتتميز هذه الرياضة بمفهوم «روح اللعبة» الذي يقوم على التحكيم الذاتي والنزاهة واللعب النظيف، ما يجعلها بيئة رياضية داعمة وشاملة لجميع اللاعبين.