الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، إنه في الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة كان يجب أن نحتفل، لكن هذا العام ليس عاديا.

رئيسة الجمعية العامة: أنظار العالم مصوّبة نحونا وعلينا أن نحسن من أدائنا

وذكرت بيربوك خلال كلمتها الافتتاحية في اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة الثمانين، أن آلاف الأيتام في غزة يحومون بين الركام والأنقاض ويأكلون الرمال ويشربون المياه الملوثة.

وقدّمت الرئيسة مجموعة من الأزمات العالمية الراهنة كالحرب الروسية الأوكرانية والأزمة في هاييتي والكونغو والروهينغا.

وحمّلت بيربوك الحاضرين مسؤولية ما يجري مما وصفته بفشل الأمم المتحدة، متسائلة " أين الأمم المتحدة؟".. "أنظار العالم مصوبة نحونا وعلينا أن نحسن من أدائنا ولا يجب أن ندع المشككين يستخدمون الفشل ضدنا".

وتابعت "عندما يجري تجاهل مبادئ الميثاق ويقتل المدنيون والأطفال فإنه ليس الميثاق من يفشل وليست الأمم المتحدة.. ميثاقنا هو بقوة الدول الأعضاء في تنفيذه وإرادتهم بمحاسبة من يخترقه".. "نحن مدينون بالفشل".