 ترامب: الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مكافأة كبيرة جدا لحماس

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مكافأة كبيرة جدا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مجددا دعوته لإطلاق سراح المحتجزين الذين لا تزال الحركة تحتجزهم في غزة أحياء وأمواتا.

ودعا ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور.

وقال في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة "على من يدعمون السلام أن يتحدوا في المطالبة بإطلاق سراح الرهائن".

وأردف قائلا "يسعى بعض أعضاء هذه الهيئة (الأمم المتحدة) إلى الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد كأنهم يشجعون على استمرار الصراع. ستكون المكافآت كبيرة جدا لإرهابيي حماس على أعمالهم الوحشية".