الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تتمتع بأقوى اقتصاد وأقوى جيش وأقوى حدود.

وأضاف ترامب، خلال كلمة في افتتاح أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء، أن عصر السلام تبدد وحل محله عصر الحرب تحت رئاسة الإدارة الأميركية السابقة، مشيرا "ورثنا كارثة اقتصادية من الإدارة السابقة من بينها ارتفاع الأسعار".

ترامب: علينا أن ننهي الحرب في غزة

وتابع ترامب "في ولايتي الأولى أنشأت أفضل اقتصاد في تاريخ العالم وفي هذه المرة أعمل على بناء اقتصاد أفضل".

وأوضح أنه لم يدخل أي مهاجر غير شرعي إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية.

ترامب قال "أنهيت سبع حروب بعضها استمر لـ30 عاما"، بينها الحرب الإسرائيلية الإيرانية.



الأمم المتحدة

وهاجم ترامب الأمم المتحدة خلال خطابه، بقوله "لم نحصل على أي شيء من منظمة الأمم المتحدة ولم تقف إلى جانبنا في مسعانا لوقف الحروب"، مضيفا "إمكانات الأمم المتحدة هائلة ولكنها ليست قريبة من تحقيق هذه الإمكانات".

وبين ترامب " الجميع يقول إنه يجب منحي جائزة نوبل للسلام لكن الجائزة الحقيقية هي إنقاذ الأرواح عبر توقف الحروب".

وأضاف "أمد يد القيادة والصداقة الأميركية للأمم المتحدة ولأي دولة تريد بناء عالم أكثر أمنا وازدهارا".



غزة

وبشأن غزة، قال ترامب "أسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وحماس رفضت بشكل متكرر كل العروض".

وأضاف "يجب ألا نستسلم لمطالب حماس وعليها الإفراج عن الرهائن فورا".

وتابع ترامب "علينا أن ننهي الحرب في غزة وأن نتفاوض على السلام وإعادة الرهائن فورا"، مضيفا "نجحنا في إعادة معظم الرهائن في غزة ونريد إعادة من تبقى منهم جميعا ودفعة واحدة".



أوكرانيا

وقال ترامب، "أعمل بشكل مكثف لوقف القتل الدائر في أوكرانيا"، مضيفا "كنت أعتقد أن وقف الحرب في أوكرانيا سهل".

وبين "5 إلى 7 آلاف شاب يقتلون أسبوعيا في حرب أوكرانيا، والهند والصين تمولان حرب أوكرانيا بشرائهما النفط الروسي".

وتابع "إذا لم تكن روسيا مستعدة لإنهاء حرب أوكرانيا فنحن مستعدون لفرض رسوم فعالة ستنهي الحرب سريعا".



الأسلحة النووية

وأكد ترامب أن إدارته تسعى لتقليل مخاطر الأسلحة الخطيرة، داعيا لتدمير الأسلحة البيولوجية ووقف تطوير الأسلحة النووية.

وأضاف "نواجه خطر إجراء تجارب على أمراض من صنع البشر".

وكشف ترامب عن نظام تحقق بشأن التجارب البيولوجية سيتم إطلاقه، داعيا الأمم المتحدة لمساعدة إدارته في ذلك.



المهاجرين

واتهم الرئيس الأميركي، الأمم المتحدة بدعم دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، داعياً الأمم المتحدة إلى وقف تمويل "اجتياح الحدود" بدلاً من دعمه.

وقال ترامب، إن "ملايين الأفراد تدفقوا على حدودنا خلال السنوات الماضية وأوقفنا ذلك الآن"، مشيراً إلى أن لكل دول العالم الحق في ضمان أمن حدودها.



وأضاف أن المهاجرين غير الشرعيين يتدفقون كذلك على أوروبا "ولا أحد يوقفهم"، لافتاً إلى أن العاصمة البريطانية لندن "تغيرت كثيراً" وباتت "مهددة بأن تعتمد قريباً الشريعة الإسلامية بسبب عمدتها الفظيع"، على حد تعبيره.

وأكد ترامب أن حماية الحدود تمثل حقاً سيادياً للدول كافة، محذراً من أن استمرار دعم الهجرة غير النظامية يقوض استقرار المجتمعات.



تهريب قرابة 300 ألف طفل للولايات المتحدة خلال عهد بايدن

كما اعتبر ترامب أن 72% من السجناء في سويسرا هم من خارجها، في إشارة إلى أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين يفاقم المشكلات الأمنية في دول عدة.

وأكد ضرورة وقف سياسة الحدود المفتوحة، مشدداً على أن "وقف الهجرة عمل إنساني لصالح الجميع".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه يحظى بأعلى درجات القبول والشعبية داخل الولايات المتحدة بسبب ما فعله على الحدود، معتبراً أن سياساته أسهمت في الحد من تدفق المهاجرين.

واتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن بالسماح بتهريب أكثر من 300 ألف طفل إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن السلطات الأميركية "عثرت على كثير من الأطفال لا يعرفون أين أهاليهم، وسيتم إعادتهم إلى ديارهم".

وأضاف أن إدارته "مستمرة في العمل على تقفي أثر مهربي البشر"، مؤكداً أن عصابات المخدرات الهمجية ترتكب الجرائم أمام أعيننا، لكنه شدد على أنها "لن تتمكن بعد الآن من نقل المخدرات عبر القوارب الصغيرة".