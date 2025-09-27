الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت روسيا، السبت، عن سيطرتها على 3 قرى في شرق أوكرانيا، فيما تواصل قوّاتها تقدّمها على الجبهة على وقع معارك طاحنة.

روسيا تؤكد أنها سيطرت على 3 قرى في شرق أوكرانيا

وتتقدّم القوّات الروسية بوتيرة بطيئة لكن مطردة في الميدان على وقع اشتباكات في مناطق حلّ بها دمار واسع في شرق أوكرانيا ولم يبق فيها الكثير من السكان أو المباني السالمة.

واستولت روسيا على قرابة 0,8 % من أراضي أوكرانيا منذ بداية العام، وفق وزارة الدفاع الروسية.

وتمّ الاستيلاء على بلدتي ديريلوف ومايسك في منطقة دونيتسك، وفق ما جاء في بيان للجيش الروسي، في حين تمّت السيطرة على قرية ستيبوف في منطقة دنيبروبتروفسك.

وأعلنت أوكرانيا أن قصفا ليليا روسيا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 في منطقة خيرسون جنوب شرق البلاد وألحق أضرارا بسكك الحديد في منطقة أوديسا المجاورة.

وأفادت روسيا من جهتها عن توقّف العمل في محطّة لضخّ النفط في جمهورية تشوفاشيا بسبب مسيّرة أوكرانية.

ومنذ أشهر، تستهدف أوكرانيا مصافي النفط الروسية، ردّا على القصف الروسي لأراضيها وفي مسعى منها إلى تقويض عائدات الطاقة التي تموّل المجهود الحربي الروسي.

وتعثّرت الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب التي ناهزت عامها الرابع. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه في مقدور أوكرانيا استعادة كامل أراضيها من روسيا التي توعّدت بدورها بمواصلة زحفها.